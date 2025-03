AN1_BDF: les Koldois dressent un bilan contrasté

Le chômage, une préoccupation majeure

Un optimisme mesuré

Kolda, 11 heures. Le centre-ville de Kolda vibre à son rythme habituel, malgré la chaleur accablante de cette période de Ramadan. Les Fouladounkés s’activent dans une course effrénée, tandis que la circulation dense et le ballet incessant des marchands et clients donnent à la ville son effervescence caractéristique.À l’entrée du marché central, une ménagère, panier en main et le front perlant de sueur, marchande des légumes frais. Interpellée sur la première année de présidence de Bassirou Diomaye Faye, elle répond sans détour : « C’est dur, vraiment dur. » Elle poursuit : « Nous avons du mal à nourrir nos familles. La vie est devenue chère, et nous devons jongler pour assurer des repas décents à nos proches. Mon mari, qui est maçon, se plaint du manque de chantiers. Pour lui, le pays est à l’arrêt depuis un an. Il n’y a pas d’argent. »À ses côtés, une vendeuse écoute attentivement avant d’intervenir : « Nos activités sont au ralenti. Les femmes ont du mal à accéder aux financements. Nous vivons une situation difficile. Nous ne sentons pas encore la rupture promise. »Non loin de là, à un arrêt de mototaxis Jakarta, un jeune conducteur partage son ressenti : « Côté emploi, cette première année est catastrophique. Le chômage sévit avec acuité, et de nombreux diplômés restent sans emploi, alors qu’ils avaient placé leurs espoirs dans le Projet. »Devant une banque, un groupe d’hommes discute avec animation. Le sujet de la première année de gouvernance de Diomaye Faye est au cœur des débats. C. Diaboula, enseignant à Kolda, exprime sa déception : « Nous n’avons encore rien vu de concret. La campagne de commercialisation de l’arachide a été un échec, et les conséquences se font déjà sentir dans le monde rural. Le gouvernement doit redoubler d’efforts pour satisfaire les besoins des Sénégalais. »Toutefois, il reconnaît des avancées dans la lutte contre l’impunité : « La reddition des comptes est une avancée majeure. Tous ceux qui ont commis des malversations doivent répondre de leurs actes devant la justice. »Assis à l’arrêt des bus, la main droite sous le menton, Bourama Touré, maçon d’une soixantaine d’années, adopte une posture plus optimiste : « L’élan de départ est bon. Les nouvelles autorités ont trouvé un pays en ruine. Tout début est difficile. Les Sénégalais doivent faire preuve de patience. » Il conclut sur une note d’espoir : « Le changement et le développement promis arriveront si chacun met la main à la pâte. »Entre satisfaction, espoir et regrets, les Koldois dressent un bilan contrasté de la première année de gouvernance de Bassirou Diomaye Faye. Le temps dira si les attentes des populations seront comblées.