ANSD : Forte progression des exportations (514,6 milliards de FCFA) en juin 2025 et réduction notable du déficit commercial (-30,5 milliards de FCFA)

L’économie sénégalaise continue d’afficher une dynamique positive à l’export, selon les dernières données mises en ligne, mardi dernier, sur le site de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.



Au mois de juin 2025, les exportations du Sénégal ont atteint 514,6 milliards de FCFA, contre 469,7 milliards de FCFA en mai, soit une progression significative de 9,6 %. Une performance portée notamment par une forte hausse des ventes de pétrole brut, de titane, d’or non monétaire, de zirconium et de phosphates.



Des exportations dopées par les matières premières

Le pétrole brut a été le principal moteur de cette croissance, avec des expéditions atteignant 150,8 milliards de FCFA en juin contre 73,2 milliards le mois précédent. Le titane a également enregistré une hausse marquée (19,1 milliards contre 5,1 milliards), suivi par l’or non monétaire (77,6 milliards), le zirconium (7,5 milliards) et les phosphates (4,9 milliards).



Toutefois, cette embellie a été partiellement freinée par une baisse des exportations de produits pétroliers raffinés (80,9 milliards contre 102,1 milliards), d’acide phosphorique, de poissons frais de mer, de ciment hydraulique et de crustacés.



Comparées à juin 2024, les exportations ont quasiment doublé (+98,6 %). Sur le premier semestre 2025, elles s’élèvent à 2 840,3 milliards de FCFA, en forte hausse de 69,8 % par rapport à la même période en 2024.



Les principaux produits exportés en juin 2025 sont le pétrole brut (150,8 milliards), les produits pétroliers raffinés (80,9 milliards), l’or non monétaire (77,6 milliards) et le titane (19,1 milliards). Les principaux partenaires commerciaux à l’export sont le Mali (13,0 %), les Pays-Bas (13,0 %), la Suisse (8,5 %), les États-Unis (8,1 %) et l’Italie (7,8 %).



Baisse des importations en juin, mais légère hausse sur six mois

Les importations sénégalaises, quant à elles, se sont établies à 544,9 milliards de FCFA en juin 2025, contre 557,4 milliards le mois précédent, soit un recul de 2,2 %. Cette diminution est imputable à une contraction des achats de riz, de produits chimiques, de maïs et de produits pharmaceutiques.



En revanche, les importations d’autres produits pétroliers raffinés (155,9 milliards), de matériels de transport, de machines et d’appareils, ainsi que de métaux communs ont progressé, limitant ainsi l’ampleur du repli.



En rythme annuel, les importations de juin 2025 sont en hausse de 3,9 %, et le cumul sur le premier semestre atteint 3 568,8 milliards de FCFA, en progression de 5,0 % par rapport à la même période de 2024.



Les produits les plus importés sont les produits pétroliers raffinés, les machines et appareils, les métaux communs et le riz. Les principaux fournisseurs du Sénégal sont la Chine (14,2 %), la Russie (11,8 %), la France (8,3 %), les États-Unis (6,8 %) et l’Inde (6,0 %).



Déficit commercial en forte réduction

Le solde de la balance commerciale s’est nettement amélioré en juin 2025, s’établissant à -30,5 milliards de FCFA contre -87,7 milliards le mois précédent. Cette réduction du déficit s’explique principalement par un allègement du déséquilibre commercial avec plusieurs partenaires clés, dont le Nigéria (-9,5 milliards contre -44,6 milliards), la Thaïlande, la France et l’Arabie Saoudite.



Cependant, la situation s’est dégradée vis-à-vis de la Russie (-67,2 milliards), de l’Allemagne et de la Turquie, limitant ainsi la baisse du déficit.



Sur l’ensemble du premier semestre 2025, le déficit commercial s’est établi à -728,7 milliards de FCFA, contre -1 726,3 milliards à la même période de 2024, soit une amélioration spectaculaire de plus de 997 milliards de FCFA.

