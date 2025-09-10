ANSD : les prix des matériaux de construction baissent de 0,5 % sur un mois (juillet)

Les prix des matériaux de construction ont enregistré une baisse de 0,5 % en juillet 2025, comparativement au mois précédent, selon les données publiées le 30 août dernier par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). « Cette évolution est due principalement au recul des prix des matériaux de base (-1,0 %) ainsi que de la peinture (-0,4 %) », précise l’ANSD, qui indique qu’en glissement annuel, les prix progressent de +3,1 %.



La baisse des prix des matériaux de base (-1,0 %) en rythme mensuel s’explique surtout par la diminution des prix du sable (-5,9 %) et, dans une moindre mesure, par celle du fer à béton (-0,7 %) et du ciment ordinaire (-0,2 %). « Le repli des prix du sable résulte de la reprise progressive de l’activité de certains dépôts, après leur fermeture dans le cadre du renforcement du contrôle du secteur », souligne l’Agence.



Toutefois, les prix des graviers ont augmenté de 0,9 % sur la même période. En variation annuelle, les prix des matériaux de base affichent une hausse de 5,3 %.



Concernant la peinture, l’ANSD note un repli de 0,4 % en variation mensuelle, principalement lié à la baisse des prix de la peinture à huile (-1,5 %). Comparés à leur niveau de juillet 2024, les prix de la peinture diminuent de 0,7 %.



Enfin, les prix des matériaux destinés aux travaux d’électricité ont reculé de 0,1 % en rythme mensuel, en raison du léger fléchissement des prix des câbles VGV (-0,1 %). En glissement annuel, ces matériaux enregistrent néanmoins une hausse de 1,6 %.