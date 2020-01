APR: Moustapha Cissé Lo participe à la réunion du SEN et se range

Moustapha Cissé et Lô se serait-il définitivement rangé à l'Alliance pour la République (Apr) avec la ferme décision de ne plus créer d'histoire à qui que ce soit ? Tout porterait à le croire, si l'on en croit à nos confrères du journal L'AS qui rapporte que, le Président du Parlement de la Cedeao a pris part vendredi à la réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) du parti présidentiel.



Le journal d'ajouter que le chef de l'Apr Macky Sall, a profité de cette rencontre pour faire un certain nombre de recadrages en appelant les uns et les autres à l’unité et à la discipline.



Pour rappel, la Commission de discipline a sorti un communiqué officiel cette semaine pour notifier à Moustpha Diakhaté, l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, son exclusion du parti.