AS Rome : Battu par Venise, José Mourinho fataliste

Avec un seul succès depuis un mois, toutes compétitions confondues, l’AS Rome continue à décevoir. La Louve a perdu dimanche 7 novembre sur la pelouse du promu, Venise (3-2), dans le cadre de la 12e journée de la Serie A. José Mourinho a alors reconnu que son équipe aura du mal à rivaliser pour les premières places.

« Ce n’est pas la saison pour penser faire de grandes choses », a admis le coach des Giallorossi après cette défaite à Venise au micro de DAZN.

« On n’a pas deux joueurs par poste. On parle d’un effectif qui a ses limites. Ce n’est pas une critique à mes dirigeants, car cet été il a fallu réagir à des situations inattendues, comme la blessure de Leonardo Spinazzola ou le départ d’Edin Dzeko », a ajouté le technicien portugais.



« Deux buts marqués, pour une équipe qui a eu autant d’occasions, c’est peu. On doit marquer quatre ou cinq buts. (…) Je continuerai à dire que la quatrième place est notre objectif. Je ne pense pas que cette équipe est meilleure que l’an dernier, nous avons perdu des joueurs d’expérience. A Milan, quand Kjaer sort, Romagnoli entre. A l’Inter, si Matteo Darmian sort, Denzel Dumfries entre. Nous, nous sommes en construction », a insisté le Special One qui a visiblement du boulot pendant la trêve internationale.