AS Rome : José Mourinho fustige l'arbitrage après la défaite face à l'AC Milan

En s'inclinant à l'Olimpico face à l'AC Milan dimanche soir (1-2) dans le cadre de la 11e journée de Serie A, non seulement l'AS Rome perd l'occasion de revenir à deux points du podium, mais l'entraîneur portugais José Mourinho a signé sa première défaite à domicile dans sa carrière en Serie A. Et forcément, le Special One n'a pas été tendre avec l'arbitrage de M. Fabio Maresca, sans pour autant le citer, notamment en raison du pénalty qu'il considère comme litigieux accordé aux Rossoneri après la faute de Roger Ibañez sur Zlatan Ibrahimovic en début de seconde période.



«Je félicite Milan et je ne veux rien dire de plus. Si je parle, je ne serai pas sur le banc dimanche prochain. Le manque de respect envers nos fans et tous ceux qui aiment la Roma me met un peu en colère. Le respect qu'on a - même dans un match où on n'a pas bien joué, où on n’a pas tout laissé sur le terrain - un autre ne l’a pas et cela me met un peu en colère. J'ai fait un effort pour rattraper tous les joueurs devant les vestiaires et non devant l'arbitre, on a pu contrôler l'émotion et rester sereins», a-t-il affirmé après la rencontre au micro du média officiel du club de la Louve.



