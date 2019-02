AUDIO - Affrontements à Tamba: le récit glaçant d'un journaliste qui a vu la mort de près...

Un groupe de 27 journalistes a été victime d'une attaque ciblée lors des affrontements entre la coalition de la mouvance présidentielle Benno Book Yaakar et celle du candidat Pur hier lundi à Tambacounda. Ces professionnels de l’information qui ont frôler la mort sont finalement rentrés sains et saufs grâce à l'intervention des organisations de médias et de la gendarmerie.

Le journaliste Mousatpaha Gaye qui fait parti des confrères violentés à Tamba est largement revenu et en détails, sur leur dramatique journée à l'Est du pays... Ecoutez !!!