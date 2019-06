AUDIO - Scandale révélé par Bbc: Baba Aidara craque et fond en larmes sur la Zik Fm

L’un des premiers sénégalais à alerter sur nébuleuse qui entoure l’octroi des gisements gaziers et pétroliers à Timis Corporation n’a pas pu retenir ses larmes, dans une interview accordée à la journaliste Fatou Abdou Ndiaye de la Zik Fm. Baba Aidara, qui est établi aux Etats-Unis, dit avoir été victime des pires insultes et calomnies depuis 2012, quand il a commencé à révéler les faits et gestes de Macky Sall et son frère sur le pétrole et le gaz sénégalais... Écoutez !!!