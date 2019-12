Abandon de la création d'un parti politique : la décision de Madické Niang jugée "regrettable"

C'est désormais chose faite. Le candidat malheureux de la présidentielle du 24 février dernier, Madické Niang, a décidé de tourner le dos à la politique, suite demande du khalife général des Mourides, guide de l'une des plus grandes confréries religieuses dont il est un fidèle disciple. Du moins à sa volonté de créer un parti.



Mais sa décision est jugée regrettable par un chercheur en science politique. « Il faut dire que Me Madické Niang a été un homme politique plein d’humilité. On ne l’a jamais entendu dans les invectives et dans les injures. Lui au moins, il savait faire de la politique », a dit cet enseignant à la RFM ce samedi.



A l’en croire, cette décision de Madické Niang laisse plusieurs interrogations, notamment l'immixtion du religieux dans le champ politique, mais aussi que les hommes politiques travaillent pour des intérêts personnels. Il ajoute que c’est très regrettable qu’on arrive là pour quelqu’un qui aurait pu apporter beaucoup plus pour la population.



Vendredi lors d'une rencontre avec la presse à Touba, Madické Niang déclare ceci : "Je renonce définitivement à la création d'un parti politique, conformément à la directive du Khalife général des mourides et me met totalement à sa disposition."