Abdallah Diouf condamné à 1 mois ferme pour avoir menacé sa mère avec une arme

Pour la somme de 13.000 FCFA, Mouhamadou Abdallah Diouf a failli tirer sur sa mère Mame Pauline Seck. Pour des faits de menaces de mort et de violence et voie de fait, il a été condamné, hier mardi à une peine d’emprisonnement ferme d’un mois. Selon les informations fournies par « Source A », M. Abdallah Diouf semait la pagaille à la maison et menait la vie dure à sa mère et sa sœur. Fatiguée des menaces, sa maman a fini par recourir à la justice.



Dernièrement, le prévenu a demandé la somme de 13.000 FCFA à sa mère, mais cette dernière lui sert un refus catégorique. Irrité, il s’est dirigé vers la voiture et a saisi une batterie qu’il avait dissimulée dans le véhicule pour aller la vendre. Mais est démasqué par son entourage, créant ainsi une dispute. Profitant du boucan, M. Abdallah Diouf a saisi une arme avec des munitions et a menacé de mort sa maman et sa grande sœur, rapporte le journal.



Des faits qu’il avait reconnu devant le procureur avant changer de nouveau de version hier mardi face du juge. Selon lui, le problème relève de l’héritage qu’a laissé leur père : « la voiture est à moi et ma sœur. On l’a héritée de notre père qui est mort récemment. Le problème est que ma sœur ne peut pas concevoir le fait qu’on m’octroie le double de son héritage », a pesté le sieur Diouf.



L’avocat de la partie civile a soutenu lors de l’audience qu'il n’y a jamais eu de problème d’héritage. « Après le décès de son papa, sa maman lui a donné 6 millions de francs. Maintenant, sa maman ne demande que le franc symbolique et, surtout, qu’il la laisse tranquille. Elle et la sœur du prévenu vivent un véritable calvaire », a plaidé la robe noire.



Au terme des auditions, il a été condamné à un (1) mois ferme par le tribunal des Flagrants délits de Dakar.