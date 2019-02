Abdou Mbow sur les propos de Me Moussa Diop : «Arrêtons de dramatiser certains propos»

Les propos du Directeur général Dakar Dem Dikk (DDD) ne semblent pas choquer la mouvance présidentielle. C’est du moins ce que laisse entendre le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (Apr) qui dédramatise. Selon Abdoul Mbow, Me Moussa Diop a juste parlé sous le coup de la colère.



« Un responsable politique peut, dans la colère, dire quelque chose. Mais, il faudrait qu’on arrête, au Sénégal et qu’on revienne à la raison, qu’on arrête de dramatiser certaines situations, certains propos, parce que souvent, c’est sous le coup de la colère que la personne parle ou bien de l’émotion », réagit le porte-parole de l’Apr sur les propos tenus par son camarade de parti, Me Moussa Diop de DDD.



Abdoul Mbow de poursuivre : «Mais, moi, je sais que le Sénégal est un et indivisible et que les Mourides, Tidianes, Khadres, Chrétiens, musulmans, tout le monde, partagent ce Sénégal-là, que nous aimons et que nous chérissons tant. En tout cas nous, la mouvance présidentielle, nous ne sommes pas dans cette logique », laisse-t-il entendre.



Avant de rappeler que : «Le président de la République Macky Sall est un républicain et toutes infrastructures qui ont été réalisées, c’est pour le Sénégal et les Sénégalais ».