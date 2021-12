Abdoul Aziz Diop : "Le retour du PM permet au parlement de retrouver sa dignité"

Selon le parlementaire Abdou Aziz Diop, le Premier ministre doit etre un fusible du président de la République. « Le Premier ministre est un fusil pour le général, un fusil pour que le général ne soit pas atteint. Le retour du poste du Premier ministre est une bonne nouvelle. Il permet au parlement de retrouver sa dignité, son âme qui est celle de controler l’action du gouvernement », a dit Abdoul Aziz Diop.



« Les périodes troubles de mars, la grève des transporteurs ont fini de montrer que l’institution présidentielle devrait être secondée. Ce n’est pas au président de la République de répondre aux menaces et aux attaques, il les canalise à travers son fusil d’épaule, son paratonnerre, sa soupape de sécurité qui est celui de Premier ministre », a-t-il ajouté.



Le député estime que le retour du poste de Premier ministre vient à son heure. « Il y a des révisions déconsolidantes et des révisions consolidantes, la révision de 2019 supprimant le poste de Premier ministre était une révision déconsolidante, mais celle-là est venue à son heure. Le Premier ministre n’est rien d’autre qu’une émanation de la volonté du président de la République et il exécute la volonté du Président de la République ».