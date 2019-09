Abdoul M’Baye sur son passage à la Primature: « si c'était à refaire, je n’aurais pas accepté »

Le tout premier chef du Gouvernement de l’ère Macky Sall semble aujourd’hui nourrir d'énormes regrets, six ans après avoir été débarqué de la Primature, au profit de Aminata Touré (le 1er septembre 2013).



Invité sur le plateau du « Jury du Dimanche » sur i-Radio, et interrogé sur son poste de Premier ministre d’alors, Abdoul M’Baye a évoqué l’affaire Petrotim, parmi d’autres comme étant une sorte de boulet que sa conscience n’arrive pas à évacuer.

« Avoir eu l’opportunité de servir mon pays, et mes compatriotes, évidemment cela ne peut pas donner lieu à des regrets. Mais je vous avoue que compte tenu de ce qui s’est passé tout de suite, et dont je n’étais pas informé, je fais notamment allusion à cette affaire Petro Tim, c’est vrai que je nourris quand même quelques regrets en ce sens que, vous savez il y a des fonctions qui vous font entrer dans l’histoire, il est important de laisser une belle marque », a-t-il déclaré.



Avant d’ajouter: « Malheureusement, au vu de toute l’énergie que je suis en train de déployer aujourd’hui pour justifier le sens d’un contreseing pour indiquer que j’ai été mêlé, malgré moi, à cette lamentable affaire, je m’en serais peut-être passé. Si c’était à refaire, il est certain que je n’aurai pas accepté sachant que j’allais trouver ça. Si aujourd’hui par exemple on me refait la proposition je dis non. C’est clair et net. A l’époque, nous étions dans un contexte totalement différent. Un contexte du discours tenu par le président Macky Sall, qui avait un caractère exceptionnel, et qui avait trompé tout le monde, qui était celui que tout le Sénégal attendait, y compris la communauté internationale. »