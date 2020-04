Abdoul Mbaye aux députés " Ne permettez pas à Macky de suspendre notre Constitution"

Dans une déclaration rendue publique sur sa page Facebook, Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre du Sénégal s'adresse directement aux parlementaires pour une opposition forte contre le projet de loi habilitant le chef de l'Etat Macky Sall à gouverner par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Coronavirus.



"Chers députes représentant notre Peuple, votez pour des pouvoirs spéciaux à Macky Sall contre le coronavirus. Ne lui permettez pas de suspendre notre Constitution, pratique habituelle postérieure aux coups d’Etat. Il doit être plus précis dans ses demandes ", a d'abord invité Abdoul Mbaye.



Pour le président de l'Alliance pour la citoyenneté pour le travail (Act), "A ce jour, aucun pays , y compris les plus affectés par le Covid-19 n’a eu recours à une telle remise en cause de son dispositif démocratique à l’exception peut être de la Hongrie assimilée, on le sait, à une vraie dictature. Les pouvoirs d’un homme doivent toujours trouver des limites. A défaut, il se perd et avec lui se perdent ceux qui se sont mis sous son joug. Soyons raisonnables! Ce projet de loi indigne d’une démocratie et d’un Etat de droit dans sa si faible épaisseur, doit au moins préciser pourquoi ces pouvoirs lui sont indispensables pour gérer la crise, et dans quelle direction il compte les utiliser. "



Considérant que le chef de l'Etat Macky Sall est déjà bien seul sans le Premier ministre pour "coordonner l’action gouvernementale et le pays souffre d’un Exécutif manquant d'efficacité. Il le sera encore davantage avec une Assemblée nationale mise à l’écart et à laquelle il avait déjà enlevé le pouvoir de censure du gouvernement. Conseillons tous à Macky Sall, en ces heures graves, d’accepter d’être conseillé et d’écouter tous ceux qui ont accepté de lui apporter concours dans l’intérêt supérieur de la nation", a suggéré Abdoul Mbaye.