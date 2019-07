Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo succède Macky à Touba et le vilipende auprès du Khalife

Ce vendredi 5 juillet 2019 une délégation du Congrès de la Renaissance Démocratique conduite par Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye a été reçue à en audience par Serigne Mountakha Mbacke, khalife général des Mourides, dans la ville sainte de Touba.



La délégation s’est entretenue avec le saint homme sur le sujet d’actualité relatif à la gestion transparente et non patrimoniale des ressources du Sénégal en pétrole et en gaz. Après avoir longuement expliqué les illégalités liées à l’attribution de permis de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures aux sociétés du dénommé Frank Timis employeur de Aliou Sall frère du Président de la République, la délégation a insisté sur la possibilité et la nécessité de réparer les torts subis par le peuple sénégalais dans cette affaire.



Elle a insisté sur le fait que l’exploitation du gaz et du pétrole du Sénégal doit démarrer sur des bases saines et assainies afin de mettre notre pays à l’abri de la malédiction qui frappe les pays dont les ressources naturelles sont détournées par leurs dirigeants.



La délégation a ensuite sollicité les prières du saint homme pour l’éclatement de la vérité sur ce dossier et pour une paix durable au Sénégal que pourrait remettre en cause le maintien des conséquences des actes délictueux commis.



La délégation a ensuite été invitée par le khalife à l’accompagner à la grande mosquée de Touba pour la prière du vendredi.

L’ensemble de la délégation tient à remercier le Khalife Serigne Mountakha Mbacke et son entourage pour la grande qualité de leur accueil et leurs prières