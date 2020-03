Abdoul Mbaye reporte toutes ses activités entraînant un rassemblement populaire

Le parti de Abdoul Mbaye, l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (Act) informe l’opinion du report de toutes ses activités entraînant un rassemblement populaire, et notamment les manifestations prévues pour la journée de la femme du 08 mars et la conférence publique sur la nouvelle monnaie « Eco » du 14 mars.



Dans un communiqué transmis à PressAfrik mardi, le parti a expliqué des raisons d'une telle décision. "En effet, la situation sanitaire du pays nous impose de faire preuve de responsabilité et d’encourager le renforcement de la prévention". Personne n’est à l’abri de la contamination. Alors, soyons vigilants et préservons notre santé et celle des autre".



Pour rappel, le premier cas de coronavirus a été confirmé lundi par les autorités sénégalaises. Un deuxième patient est hospitalisé, depuis trois jours, à l'hôpital Fann.