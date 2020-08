Abdoul Mbow sur le livre de Thierno Alassane Sall : « Un ancien ministre ne doit pas dévoiler de tels secrets »

Le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir), Abdoul Mbaye a réagi suite à la publication du livre de l’ancien ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall, intitulé : «Le protocole de l’Elysée : confidences d’un ancien ministre du Pétrole sénégalais ». Il a qualifié d’irresponsable l’attitude de l’ancien ministre de Macky Sall, estimant qu’il ne doit pas dévoiler de tels secrets.



« D’après ce que j’ai lu dans la presse, il (Thierno Alassane Sall) dévoilé des messages avec Boun Abdallah et des échanges avec le président de la République. Ma conviction est que quand on occupe une haute responsabilité dans un pays, on doit avoir un droit de réserve », a expliqué M. Mbow.



Pour lui, c’est irresponsable à un certain niveau des responsabilités de dévoiler certains échanges qu’on a eus avec ses supérieurs ou même ses collègues. « Dans la vie, il faut savoir raison garder et je ne donne aucun crédit à ce qu’il a dit. Car ce sont des choses inacceptables », a conclu le député à l’Assemblée nationale.