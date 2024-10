Abdoulaye Bibi Baldé quitte l’APR : « Je fais le choix de recouvrer ma liberté politique »

Abdoulaye Bibi Baldé, ancien maire de Kolda et ex-directeur général de La Poste, a annoncé sa démission de l’Alliance pour la République (APR). Cette décision intervient à quelques semaines des élections législatives. Dans sa déclaration parvenue à PressAfrik, il a expliqué son choix de « recouvrer et de reprendre sa liberté en suspendant toutes ses activités et en démissionnant de toutes ses fonctions au sein de l’APR ».



L’ancien responsable politique souligne cependant qu'il « garde intact son engagement politique et citoyen » et se dit « toujours prêt à relever les défis de demain ». Il affirme avoir pris cette décision après une longue réflexion, motivée par son désir d’agir en toute indépendance. « La politique est avant tout un engagement moral, une voie qui exige transparence, loyauté et respect mutuel », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il souhaite désormais se libérer des contraintes partisanes.



Tout en exprimant sa gratitude envers le président Macky Sall et les membres du parti qui l'ont soutenu, Abdoulaye Bibi Baldé précise que « son départ ne marque pas la fin de son engagement politique. » Il projette, avec des compagnons, de créer un nouvel espace politique qui résonne avec leurs valeurs et convictions pour l'avenir du Sénégal.

« Cette décision, profondément murie, est le fruit d’un long processus de réflexion personnelle », a-t-il précisé.



La démission de Baldé s'ajoute à une série de départs au sein de l'APR, qui voit plusieurs de ses membres fondateurs tourner le dos au parti.