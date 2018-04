Abdoulaye Daouda Diallo : ‘’ je regrette ce qui s’est passé au Fouta’’

La guéguerre entre les responsables politiques de l’Apr dans la zone nord continue de faire des vagues. Hier lors de la Ziarra annuelle de Niaga Edy, une rude bagarre a opposé le camp de l’ancien ministre de l’intérieur Abdoulaye Daouda Diallo et celui de Cheikh Oumar Hann le Directeur général du Centre des œuvres universitaire de Dakar (Coud).



Au lendemain de ces faits qui n'honorent pas la République, Abdoulaye Daouda Diallo a exprimé ses regrets. A cet effet, il invite ses camarades de parti au calme, à l’unité et à la sérénité.



« Je ne pense pas que c’est une habitude souhaitable. Je le regrette vraiment. Et c’est dans ce même regret que je confonds ce qui s’est passé lors du Ziarra de Thierno Adama Gaye. Nous tous, nous avons été témoins de ce qui s’est passé. Nous ne pouvons pas venir perturber des milliers de marabouts et de musulmans qui étaient venu pour faire des prières à l’endroit du pays », a regretté le ministre.



M. Diallo estime que "tout le travail que le président Sall est en train de faire ne peut être perturbé par des comportements que je ne pourrais pas qualifier. C’est dans l’unité, explique-t-il que nous pouvons réélire le président Macky Sall"



« Toutefois, il faut déplorer certains comportements particulièrement regrettables. D’autant plus nous allons vers des élections majeures et Macky Sall est notre seul candidat. Et ici dans le département, nous lui avons toujours assuré une large victoire », a-t-il laissé entendre.