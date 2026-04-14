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Décès en service de l’agent Bouby Sarr : la Police nationale lui rend hommage



Décès en service de l’agent Bouby Sarr : la Police nationale lui rend hommage
La Police nationale a annoncé le décès tragique de l’agent de police Bouby Sarr, membre de la 48e promotion des élèves agents de police.
 
Alors qu'il était en service au sein de la deuxième compagnie du sous-groupe inter-gamette du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), l'agent Sarr a été mortellement percuté par un engin motorisé lors de l'accomplissement de sa mission.
 
En cette douloureuse circonstance, la Direction générale de la Police nationale s’incline avec respect devant la mémoire du disparu. Elle exprime sa profonde compassion et adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de ses frères d’armes qui perdent un jeune collègue engagé au service de la nation.
 
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Moussa Ndongo

Mardi 14 Avril 2026 - 23:35


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