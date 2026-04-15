Pénurie de main-d'œuvre : 70 Sénégalais attendus en Russie comme agents d'entretien

Selon une information rapportée par le Moscow Times, la ville russe d’Orenbourg a entrepris de recruter massivement de la main-d’œuvre au Sénégal pour pallier une pénurie locale de travailleurs. Le maire de la ville, Albert Yumadilov, a annoncé l'arrivée d'un premier contingent le 12 avril, précisant que l'objectif est de faire venir au moins 70 ressortissants sénégalais. Ces derniers, dont les contrats devraient courir jusqu'en avril 2027, sont destinés à renforcer les services municipaux, notamment pour des missions de nettoyage urbain et d'entretien.



350 900 FCFA pour un agent d’entretien



Le maire justifie ce recours à l'immigration par le désintérêt des habitants de la région pour ces métiers pénibles, malgré des salaires attractifs pour le secteur. Il a déclaré sans détour : « Nous avons quadruplé le nombre de postes vacants dans nos entreprises municipales. Pourtant, personne ne se porte candidat pour travailler comme agent d'entretien. Les habitants refusent de se retrousser les manches et de ramasser les ordures dans la rue ».



Pour attirer ces travailleurs étrangers, la municipalité propose un salaire de 55 000 roubles (environ 350 900 FCFA), assorti d'un logement, d'un programme d'apprentissage de la langue russe et de l'assistance d'un interprète francophone.



Conditions hivernales difficiles



Les conditions de travail s'annoncent toutefois particulièrement rigoureuses pour ces recrues. Selon les précisions fournies par les autorités locales, les migrants seront « affectés aux zones les plus difficiles de la ville, notamment aux décharges sauvages », avec un rythme de travail de six jours par semaine. Ils devront également s'adapter aux « conditions hivernales » russes, très diffèrent du climat du Sénégal.