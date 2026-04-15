ODD et Genre : Le Sénégal mise sur les données pour réduire les inégalités

À l'approche de l'échéance 2030, la Direction nationale de l’équité et de l’égalité de genre (DEEG) a franchi une nouvelle étape dans le suivi des Objectifs de développement durable (ODD). Un atelier s’est tenu ce mardi 14 avril 2026 à Dakar pour partager la note méthodologique du deuxième rapport sur les ODD et du troisième bulletin statistique sur le genre, réunissant les acteurs du Système statistique national (SSN).







Le Sénégal a choisi de présenter ses résultats par anticipation à travers une contribution volontaire. Ce nouveau rapport élargit son champ d'analyse : outre les secteurs sociaux, il intègre désormais les domaines stratégiques de l'énergie et des mines. L'objectif, selon la directrice Astou Diouf Gueye, est de positionner le pays dans le « peloton de tête » des nations ayant réalisé des progrès constructifs en matière d'égalité et d'équité.







L’un des enjeux majeurs de cette rencontre réside dans l’ancrage d’une véritable « culture des données de genre ». En collaboration avec l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et ONU Femmes, la DEEG travaille à fiabiliser les données de routine produites par la société civile. Cette précision statistique est jugée indispensable pour que les indicateurs reflètent fidèlement les réalités du terrain et servent de base aux politiques publiques.







Fanta Sow, représentante d'ONU Femmes Sénégal, a souligné que les conclusions de ce rapport sont cruciales pour éclairer les décisions et appliquer des « mesures correctives » visant à résorber les disparités entre hommes et femmes. Malgré le constat lucide qu'aucun pays n'atteindra probablement l'intégralité des ODD d'ici 2030, le Sénégal mise sur cette rigueur statistique pour optimiser ses performances et accélérer sa transformation sociale.

