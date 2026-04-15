Richard-Toll : une femme déférée pour tentative de meurtre après avoir ébouillanté une ménagère

Le Commissariat urbain de Richard-Toll a interpellé, ce mardi, une femme mise en cause dans une affaire de tentative de meurtre, de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours, ainsi que de mise en danger de la vie d’autrui, a annoncé la Police nationale.



Selon la même source, les faits remontent au 10 avril 2026, au domicile conjugal situé au quartier Thiabakh. Deux jours plus tard, le 12 avril, les services de police ont été alertés de l’hospitalisation d’une ménagère aux urgences de l’Établissement public de santé (EPS) de Richard-Toll, à la suite de cette altercation.



Le constat effectué par les policiers, en présence du médecin de garde, a révélé des blessures graves. La victime présente notamment des brûlures du deuxième degré, à la fois superficielles et profondes, accompagnées de décollement cutané et de phlyctènes. Ces lésions sont localisées au niveau du cou, de l’hémithorax gauche et du dos, et couvrent environ 15 % de la surface corporelle. Le certificat médical fait état d’une ITT de 21 jours.



D’après les déclarations de la victime, l’incident trouve son origine dans un différend domestique lié à l’usage d’une bouilloire électrique. La situation aurait dégénéré après un échange verbal, au cours duquel la mise en cause aurait, par surprise, projeté de l’eau bouillante sur la victime. Une altercation physique s’en est suivie, nécessitant l’intervention du mari et d’un beau-frère.



Interpellée à son domicile, la suspecte a reconnu les faits lors de son audition. Elle a toutefois tenté de les justifier en évoquant une réaction à une agression présumée, affirmant que la victime aurait auparavant blessé son nourrisson âgé de cinq mois.



Placée en garde à vue, elle a été déférée devant le Procureur de la République pour répondre des faits qui lui sont reprochés.