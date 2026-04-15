Hommage national : Le ministère de la Culture célèbre le centenaire d'Abdoulaye Wade

Le ministère de la Culture et de la Communication a annoncé l'organisation d'une série d'hommages pour marquer le centenaire du Président Abdoulaye Wade. Cette célébration vise à saluer la vision de l'ancien chef d'État, dont les réalisations ont profondément transformé le paysage culturel et l'image du Sénégal à travers le monde.







L'hommage portera particulièrement sur les « Grands Projets » du Président Wade, devenus aujourd'hui des piliers du patrimoine national. Parmi ces infrastructures emblématiques figurent le Monument de la Renaissance Africaine, véritable identité visuelle du pays, le Musée des Civilisations Noires, ainsi que le Grand Théâtre National de Dakar. Ces édifices sont perçus comme le reflet d'une ambition civilisationnelle majeure pour le continent africain.







Au-delà des infrastructures, le ministère entend souligner l'impact des réformes budgétaires engagées sous son magistère. L'augmentation significative des ressources allouées au secteur de l'édition, au cinéma et aux arts visuels a permis, selon les autorités actuelles, de placer la culture au cœur du projet de développement national, faisant du Sénégal un hub artistique de premier plan.







Cet événement commémoratif sera l'occasion pour les acteurs du monde des arts et de la culture de revenir sur l'héritage d'un homme qui a fait du rayonnement culturel un levier de souveraineté et de fierté nationale.

