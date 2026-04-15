Daakaa 2026 : Le ministre de l’Intérieur valide le dispositif organisationnel à Médina Gounass

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a présidé ce mardi 14 avril 2026 à Dakar la réunion nationale consacrée à la 85ème édition du Daakaa de Médina Gounass. À quatre jours du début de cette retraite spirituelle, prévue du 18 au 27 avril, le ministre a jugé « très satisfaisant » le niveau d’exécution des engagements pris par les différents services étatiques pour assurer la réussite de l'événement.







La rencontre, tenue en présence des autorités religieuses et locales, a permis de passer en revue les dispositifs logistiques et sécuritaires. Les services de l'OFOR (eau), de la SENELEC (électricité) et de l'ONAS (assainissement) ont confirmé que les besoins du comité d'organisation seraient couverts. Le ministre a toutefois insisté auprès de l'AGEROUTE pour une accélération des travaux d'aménagement des parkings et de la voirie sur le site, suggérant l'appui du génie militaire pour finaliser ces chantiers.







La sécurité et la prévention des risques constituent des points majeurs du dispositif 2026. Le gouverneur de Kolda, Moustapha Ndiaye, a annoncé la prise d'arrêtés interdisant les feux de nuit et l'utilisation des bonbonnes de gaz sur le site du Daakaa afin de prévenir tout risque d'incendie. Sur le plan de la mobilité, la levée de l’interdiction de circulation nocturne pour les transports interurbains a été confirmée, une mesure saluée par les organisateurs pour faciliter l'arrivée des pèlerins venant des pays limitrophes.







En clôturant la séance, Mouhamadou Bamba Cissé a rendu hommage au legs spirituel du fondateur, Thierno Mouhamadou Seydou Ba, tout en appelant les transporteurs à la plus grande prudence. Une surveillance permanente sera maintenue jusqu'à la fin de la retraite spirituelle pour corriger d'éventuels dysfonctionnements et garantir un séjour serein aux milliers de fidèles attendus dans la région de Kolda.

