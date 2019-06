Abdoulaye Diallo, ancien international: "le Sénégal n’est pas favori, mais peut remporter la CAN 2019"

Abdoulaye Diallo, ancien international de football et ancien capitaine de la Jeanne d’Arc de Dakar a jeté son regard sur l’équipe nationale du Sénégal, déjà en Egypte pour la Coupe d’Afrique des nations. Il affirme que le Sénégal n’est pas favori, mais peut remporter le titre continental.



« Les Lions ne peuvent pas être favoris devant l’Egypte, l’équipe la plus titrée du contentent et qui joue à domicile. Mais, le Sénégal a tous les atouts pour sortir de cette compétition haut la main, dit-il avant d’exhorter la bande de Sadio Mané de mettre l’accent sur le maillot national et non sur les primes ».