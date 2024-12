Abdoulaye Diouf Sarr : « mon nom n'a jamais été cité dans le rapport de la Cour des comptes »

L’ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, s’est exprimé sur le rapport de la gestion du fonds Covid-19 dans un entretien avec le journal L’Observateur. Il a fermement réfuté les allégations de détournement de fonds publics portées dans le cadre de cette affaire. Il a affirmé ne pas être concerné par une quelconque information judiciaire.



« Vous n'avez peut-être pas lu le rapport. Mon nom n'a jamais été cité dans le rapport de la Cour des comptes pour une malversation financière ou autre. De ministère de la Santé a été d'ailleurs l’un des ministères qui n'a fait l'objet d'aucune demande d'ouverture d'information judiciaire par la Cour des comptes, excepté un cas isolé reproché à un comptable de l’hôpital de Kaffrine. Vous comprendrez donc que je ne suis concerné par une quelconque information judiciaire », a expliqué Abdoulaye Diouf Sarr.



L’ancien ministre de la Santé a également évoqué sa gestion durant la pandémie de Covid-19, qu’il qualifie de rigoureuse et exemplaire.



« Le Sénégal est le deuxième au monde et le premier en Afrique pour sa gestion de la Covid. Je peux vous dire toute la fierté que je continue de savourer, grâce aux résultats formidables de notre riposte. J’en profite pour renouveler toute ma reconnaissance aux personnels de santé et de l’Action sociale », a confié lex-directeur général du FONSIS (Fonds souverain d'investissements stratégiques).