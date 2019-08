Abdoulaye Wade n’a pas toujours pas rendu à Madické Niang les clés de sa maison

Ceux qui espèrent encore voir les deux amis et compagnons à savoir Mes Abdoulaye Wade et Madické Niang se réconcilier un jour peuvent nourrir un brin d’espoir. Car il semble que tout n’est pas encore terminé entre les deux. Le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) avait décidé de quitter la maison de Madické depuis que ce dernier a décidé de se présenter à la présidentielle de 2019.



Mais il semble que cette décision du "Pape du Sopi" à l'encontre de son «camarade» de parti n’a toujours pas eu de suite. « Les Echos » nous informe dans sa livraison de ce vendredi que Me Abdoulaye Wade n’a toujours pas rendu les clés du domicile sis au Point E de Madické Niang, où il se réfugiait depuis qu'il a été chassé au pouvoir par les Sénégalais en 2012.



À noter que le Président Wade loge, désormais, dans sa propre villa située à quelques encablures de la maison de feu Léopold Sédar Senghor baptisée "Les dents de la mer".