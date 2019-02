Abdoulaye Wilane chante Macky Sall: «le match est fini»

«Le candidat Macky Sall est le mieux outillé, le mieux profilé, le plus engagé, le plus dévoué, le plus lié à la nation parce qu’il a une histoire avec les populations sénégalaises», a soutenu Abdoulaye Wilane s'adressant au leader de la coalition BBY.



Ce dernier, qui était à Kaffrine dans le cadre de sa campagne électorale, n'a aucun souci à se faire car, a scandé «le match est fini». Nous avons tout ce qu’il nous faut pour. Pour cause, liste-t-il, le président sortant a bien rempli sa part du marché lors du «mandat de la correction, de la rectification», et ajoute-t-il, les prochains 5 ans seront consacrés «à la transformation».