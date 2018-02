Abdourahmane Ndiaye « Adidas » : «pourquoi j’ai accepté de reprendre les rênes de l’équipe nationale masculine.

Le sélectionneur national Abdourahmane Ndiaye « Adidas » a révélé ce mardi la raison qui la poussé à accepter de coacher à nouveau les « Lions » du basket : « Je n’ai qu’un objectif servir le Sénégal et c’est mon crédo. C’est pourquoi j’ai accepté de reprendre les rênes de l’équipe nationale masculine. J’ai une passion obsédante pour le basket. On est animé de la même volonté, servir le basket et le sport en particulier. Je reviens avec beaucoup d’humilité. En ce qui concerne les prochaines échéances, nous allons nous y atteler avec beaucoup d’intensité ». A fait savoir le technicien.