Coupe du Sénégal : L'AS Douanes s'impose en patron face à l'ASC VD (76-58)

L’AS Douanes a remporté la Coupe du Sénégal de basket-ball, ce dimanche 9 août 2026, au Stadium Marius Ndiaye. Les « Gabelous » se sont imposés avec autorité face à l’ASC Ville de Dakar (76-58), scellant un doublé historique cette saison. Une victoire qui vient quelques semaines après avoir décroché le titre de champion du Sénégal face au même rival.





Sur le parquet du Stadium Marius Ndiaye, les Douaniers ont imposé leur rythme tout au long de la partie pour creuser un écart conséquent de 18 points (76-58) au coup de sifflet final. Cette victoire nette permet à l'AS Douanes de signer le doublé Coupe-Championnat et d'asseoir sa domination sur la scène nationale.