CAN Féminine 2026 : le Cameroun écarte le Nigeria et rejoint le Maroc en demi-finales

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Myriam Nyadjou à la 19e minute de jeu.

Grâce à cette victoire, le Cameroun a validé son billet pour la Coupe du monde prévue au Brésil en 2027.

Le Cameroun affrontera le Maroc en demi-finale mercredi au stade Moulay El Hassan à Rabat (20h00 GMT).

L’équipe nationale féminine de football du Cameroun s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 en s’imposant face à celle du Nigeria sur le score de 1 but à 0, en match des quarts de finale disputé ce dimanche au stade Larbi Zaouli à Casablanca, au Maroc.