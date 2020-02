Abidjan en course pour accueillir le trophée des Champions 2020

Après Libreville en 2013, Tunis en 2010 et Tanger (2011 et 2017), Abidjan pourrait accueillir le trophée des Champions 2020 qui oppose le champion de France au vainqueur de la Coupe de France (ou au deuxième du Championnat si le champion remporte aussi la Coupe).



"Trois pistes ont été évoquées pour l'accueillir : Minneapolis (États-Unis), Abidjan (Côte d'Ivoire), la plus envisageable, ou... un retour en France, pour la première fois depuis 2008 (Bordeaux). La LFP se donne jusqu'au printemps pour prendre une décision", selon L'Equipe.



Abidjan aura à sa disposition l’un des plus beaux stades d’Afrique du nom de Ebimpe, dans les prochaines semaines. Cette enceinte située à Anyama, a une capacité d’accueil de 60.000 places et accueillera les rencontres de la CAN 2023 qui se déroulera en Cote d’Ivoire.