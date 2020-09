Aboubacar Sadikh Bèye révèle que 89 000 tonnes de nitrate ont transité au Port de Dakar en 2019

La double explosion qui a frappé Beyrouth à cause du nitrate d’ammonium a suscité une grosse peur au Sénégal. Surtout quand l’information sur le stockage d’une importante quantité de nitrate d’ammonium au Port de Dakar a fuité dans les médias.



En effet, plus de 3000 tonnes de nitrate d’ammonium était gardée au Port de Dakar. Une quantité beaucoup plus importante que les 2 700 tonnes qui ont causé une double explosion à Beyrouth.



Interpellé ce dimanche, sur la question lors de son passage à l’émission Jury Du Dimanche, le Directeur général du Port Autonome de Dakar, Aboubacar Sadikh Bèye, a révélé que durant l’année passée, 89 000 tonnes de ce produit classé dangereux ont transité au Port de Dakar. « En 2019, on a traité 89 mille tonnes de nitrate qui sont passées par le port. Et sur les 89 mille tonnes, 74 mille tonnes étaient destinées au Mali. Si on regarde les 5 dernières années, c’est en moyenne 85% du nitrate d’ammonium qui passe par le port et qui est destiné pour l’agriculture au Mali mais surtout pour les mines », a informé monsieur Bèye.



Qui reconnaît tout de même que l’explosion tragique de Beyrouth leur a permis de revoir tout leur système de gestion des produits dangereux.



Le DG du Port a cependant rassuré les Sénégalais. « Il n’y a plus un seul sac de nitrate stocké au port de Dakar. Donc, c’était un produit en transit. Une bonne partie est arrivée au Mali et c’est sûr que la marchandise est sous bonne escorte. La marchandise n’est plus dans le périmètre du port », souligne-t-il.