Abrogation de la loi d'amnistie : le Nouveau Front alerte contre une loi controversée

Dans son communiqué, le Nouveau Front a précisé que cette lettre visait à alerter la communauté internationale sur une tentative alarmante du gouvernement actuel. Selon le mouvement, il existe un projet de loi susceptible de compliquer l’abrogation de la loi d'amnistie, en favorisant une interprétation partisane qui pourrait nuire à la paix civile du pays. Le Nouveau Front considère cette initiative législative comme dangereuse, affirmant qu'elle pourrait avoir des répercussions néfastes sur l'intégrité des droits fondamentaux des citoyens.



Le Nouveau Front a exprimé une opposition ferme à toute législation qui, selon lui, compromettrait les principes démocratiques et les droits humains. Le mouvement a également pris soin de souligner que la loi d'amnistie, telle qu'elle pourrait être modifiée, risquerait de polariser davantage la société, tout en contrecarrant les efforts d’unification et de paix civile.



Afin de mieux informer le public et de mobiliser la presse nationale, le Nouveau Front a invité les journalistes à se joindre à lui pour une déclaration de presse, qui se tiendra demain à 11 heures à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Cette conférence de presse sera l'occasion pour le mouvement d'expliquer plus en détail les implications de cette initiative législative et de réitérer sa ferme opposition à toute mesure susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la population.