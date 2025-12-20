Casamance : le « Plan Diomaye » affiche un taux d’exécution de 46 %

Moins d’un an après son lancement, le programme spécial pour la relance de la Casamance, baptisé « Plan Diomaye », franchit une étape décisive. Ibba Sané, Directeur général de l’Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), a annoncé un bilan d'étape positif tout en marquant une rupture historique dans la gouvernance de l'agence.



​Opérationnel depuis janvier 2025, le Plan Diomaye est au cœur de la stratégie de stabilisation du sud du pays. Doté d'une enveloppe de plus de 53 milliards de francs CFA, ce programme ambitieux vise deux objectifs majeurs : le retour sécurisé des populations déplacées et la relance du tissu économique régional.

​

Lors d'une tournée d'inspection, Ibba Sané a pu constater l'avancement des chantiers prioritaires : « À Djokado, un poste de santé a été érigé dans le cadre du Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA). À Djigoudière, des maisons ont été construites avec le soutien de l’ONG ICO, basée aux Émirats. À Madié Diam, les réseaux d'adduction d'eau, essentiels à la sédentarisation des populations, sont actuellement en cours de construction ».



​Signe d’un changement de méthode, le Conseil de surveillance de l’ANRAC quitte les bureaux de Dakar pour s'implanter localement. Pour la première fois depuis la création de l’agence, la cinquième session du conseil se tient à Ziguinchor. ​« Nous avons jugé nécessaire de délocaliser la tenue de cette importante activité pour permettre aux conseillers de descendre sur le terrain et de voir concrètement ce qui est réalisé », a souligné Ibba Sané sur iRadio.



​Si le taux d'exécution de 46 % est jugé satisfaisant par les autorités, la cadence devrait s'accélérer dans les prochaines semaines.