Absence d'accord avec le gouvernement : La CNTS maintient son mot d'ordre de grève générale ce vendredi 10 juillet

La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) a confirmé le maintien de la grève générale prévue ce vendredi 10 juillet 2026. La décision fait suite à une rencontre jugée infructueuse avec le ministère chargé du Travail qui, selon la centrale syndicale, n'a débouché sur aucune avancée concrète.



Dans un communiqué signé par son secrétaire général Mody Guiro, la centrale syndicale informe que la réunion tenue ce jeudi dans la soirée « n'a rien donné de concret ».



Face à l'absence de résultats satisfaisants, la CNTS appelle l'ensemble des travailleurs et travailleuses à poursuivre la mobilisation et à respecter le mot d'ordre de grève.



« Aussi, voudrions-nous informer tous les camarades travailleurs/euses du maintien de la grève générale pour le vendredi 10 juillet 2026 », précise le communiqué.