PSD 2025-2029 de la DGAT : le ministère de l’Intérieur mobilise les partenaires pour financer la modernisation territoriale

Le ministère de l’Intérieur a organisé, jeudi, à Dakar, une ‘’table ronde de mobilisation’’ de ses partenaires techniques et financiers, dans le but de trouver les moyens de financer le plan stratégique de développement (PSD) 2025-2029 de la direction générale de l’administration territoriale (DGAT).



‘’La table ronde qui nous réunit aujourd’hui dépasse la seule question du financement’’, a précisé le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, ajoutant qu’‘’elle est avant tout un cadre de dialogue stratégique et de construction d’un partenariat autour d’une ambition commune’’.



Le PSD va servir à ‘’renforcer durablement’’ l’administration territoriale et à ‘’améliorer l’action de l’État’’ dans les huit nouveaux pôles-territoires du pays, selon M. Cissé.



‘’Il s’agit de partager les priorités du plan stratégique de développement, d’identifier les formes d’accompagnement les plus pertinentes et de bâtir avec l’ensemble des acteurs présents un partenariat lisible, cohérent, aligné sur les priorités nationales et orienté vers des résultats concrets’’, a-t-il expliqué.



La modernisation de l’Administration publique, dans le but de bâtir un État ‘’plus performant, plus proche des citoyens, plus transparent et davantage orienté’’ vers les résultats, fait partie des objectifs de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, selon le ministre de l’Intérieur.



D’après lui, la DGAT s’est dotée d’un PSD, dans le but de contribuer à la réalisation de cette ambition.

Avec les pôles-territoires, les collectivités territoriales sont censées connaître des ‘’mutations profondes’’, selon Mouhamadou Makhtar Cissé.



À son avis, l’administration territoriale est l’un des instruments ‘’majeurs’’ de l’action publique et de la réforme instaurant les pôles-territoires.



‘’Cette table ronde est importante parce qu’elle se penche sur les moyens de financer le développement des 14 régions du Sénégal. La décentralisation a besoin d’une administration forte’’, a souligné Maleine Amadou Niang, le directeur régional d’International Budget Partnership (IBP) en Afrique francophone.



L’IBP est, selon ses dirigeants, une organisation non gouvernementale de promotion de l’inclusion budgétaire des communautés vulnérables en Afrique. Elle a participé à l’organisation de la table ronde du ministère de l’Intérieur.



L’International Budget Partnership a effectué une tournée des 14 régions du Sénégal et a rencontré les autorités administratives, selon M. Niang.



‘’Cette table ronde est le résultat [du] plaidoyer que nous sommes en train de faire auprès des partenaires techniques et financiers, pour qu’ils soutiennent le développement du Sénégal […] en accordant leurs priorités à celles définies par le Sénégal’’, a-t-il dit.



L’IBP soutient le plan stratégique de développement de la DGAT, selon Maleine Amadou Niang.





Avec Aps