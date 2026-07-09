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Mondial 2026 : Mbappé et Dembélé propulsent la France en demi-finale



Mondial 2026 : Mbappé et Dembélé propulsent la France en demi-finale
La France s'est facilement qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en venant à bout, jeudi à Boston, d'une équipe marocaine tenace.

 Kylian Mbappé a été le héros de la rencontre : après avoir raté un penalty en première mi-temps, il s'est rattrapé en marquant un but sublime et en offrant une passe décisive à Ousmane Dembélé, permettant ainsi aux Bleus de s'imposer confortablement 2-0. 

Les Bleus sont désormais qualifiés pour affronter la Belgique ou l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. 
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Moussa Ndongo

Jeudi 9 Juillet 2026 - 23:00


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