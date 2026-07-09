Mondial 2026 : Mbappé et Dembélé propulsent la France en demi-finale

La France s'est facilement qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en venant à bout, jeudi à Boston, d'une équipe marocaine tenace.



Kylian Mbappé a été le héros de la rencontre : après avoir raté un penalty en première mi-temps, il s'est rattrapé en marquant un but sublime et en offrant une passe décisive à Ousmane Dembélé, permettant ainsi aux Bleus de s'imposer confortablement 2-0.



Les Bleus sont désormais qualifiés pour affronter la Belgique ou l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde.