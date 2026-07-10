Chine : au moins 28 morts dans un important incendie d'une usine de chaussures dans l'est du pays

Au moins 28 personnes ont été tuées jeudi dans un important incendie qui s'est déclaré dans une usine de fabrication de chaussures de la province du Fujian, dans l'est de la Chine, selon le quotidien chinois South China Morning Post.



L'incendie s'est déclaré à l'usine Huiteng Shoes, située sur Kaituo Road East, dans le village de Jiangtou, dans le bourg de Chendai, à Jinjiang.



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'immenses flammes et un épais panache de fumée noire s'échappant du bâtiment, tandis que plusieurs personnes, bloquées sur le toit, faisaient des signes pour demander de l'aide.



Le président chinois Xi Jinping a ordonné de mobiliser « tous les moyens » afin de secourir les victimes, de prendre en charge les blessés et de faire toute la lumière sur les causes du drame.



Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, plus de 500 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie.



Au moment du sinistre, 237 employés de l'usine ainsi que deux livreurs extérieurs se trouvaient sur le site.





Au total, 213 personnes ont été évacuées. Deux d'entre elles sont décédées à l'hôpital malgré les soins prodigués, tandis que 26 personnes portées disparues ont été retrouvées mortes, portant le bilan à 28 décès.



La police a arrêté le propriétaire de l'entreprise ainsi que plusieurs autres personnes soupçonnées d'être responsables de l'incendie.



Les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident et d'établir les responsabilités.



Elles ont affirmé que les personnes reconnues responsables seraient tenues pour responsables et sanctionnées avec la plus grande sévérité.