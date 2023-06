Absent de la sélection depuis le Mondial : Kouyaté revient sur sa grave blessure

Blessé aux ishio-jambiers le 21 novembre dernier contre les Pays-Bas (0-2) lors de la première journée de la Coupe du monde 2022, Cheikhou Kouyaté n'a plus porté les couleurs de la sélection. L'ancien capitaine des « Lions » figure sur la liste des 26 joueurs convoqués pour affronter le Bénin comptant 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 et en amical contre le Brésil.



Opéré en décembre, le défenseur de Nottingham Forest a effectué son retour à la compétition au mois d’avril et joué neuf rencontres de Premier League avec son club.



De retour en sélection pour les matchs contre le Bénin et le Brésil, Cheikhou Kouyaté est revenu sur cette grave blessure.





«Il faut savoir que tout est de ma faute. La commission médicale ne voulait pas que je joue. Le médecin de la tanière aussi, il m'avait interdit de jouer et de m'entrainer. C'est moi qui forçais pour jouer. Je ne voulais pas lâcher mes coéquipiers, j'ai pris la responsabilité de continuer la compétition», a expliqué le défenseur des « Lions ».





L'expérimenté milieu de terrain s'est également prononcé sur son retour de compétition compliqué en club.



« Après l'opération, la convalescence a pris 4 mois. J'ai forcé. J'ai plus travaillé mon pied droit, plus fort que l'autre. Je me suis encore blessé pour mon premier match après 25 minutes. J'ai pris la décision de forcer encore. C'est le même cas qu'en équipe nationale mais comme c'est en club, personne n'en parle. Maintenant, je me sens bien, tout cela est derrière moi», a-t-il dit.



Kouyaté en a profité pour évoquer le match contre le Brésil, prévu ce mardi à Lisbonne dans le cadre d'un match amical.



«C'est un match amical qu'on a envie de jouer tout le temps. C'est un match test. Il faut se tester au meilleur pour se jauger et cela fait plaisir de jouer ce match-là contre une grande équipe», a-t-il confié.