Abu Dhabi : Ousmane Sonko de retour au Sénégal après un voyage discret

Le Premier ministre Ousmane Sonko est de retour à Dakar. Son arrivée hier, lundi soir, qui n'a pas été annoncée officiellement par la Primature, fait suite à un déplacement à Abu Dhabi ayant généré une vive controverse.



L'appareil privé transportant Ousmane Sonko a atterri sur le tarmac de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff précisément à 22 h 29 GMT, selon "Les Échos". Ce vol direct avait décollé de l'Aéroport d'Abu Dhabi à 16h13, heure locale (12h13 GMT).



L'opacité entourant ce voyage, qualifié de « mystère » par certains observateurs, soulève de nombreuses interrogations quant à son objectif. Son retour, suffira-t-il à éteindre la polémique ou est-il susceptible de la relancer ?



Par ailleurs, l'identité des accompagnateurs et la nature exacte de la mission ont fait l'objet d'intenses spéculations. Selon les informations recueillies par le quotidien d’information, la délégation comprenait notamment le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, en plus du garde du corps du Premier ministre.



Ce voyage du Premier ministre, Ousmane Sonko, constitue-t-il une rupture avec l'usage protocolaire ? En fait, ni son retour, ni même l'information de son départ n'ont été annoncés par les services officiels. C'est le patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, actuellement en France, qui a révélé l'information de son départ via son compte X (anciennement Twitter).