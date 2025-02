"Abus de confiance" : Adil Dbilij, ex-Dg de Peacock Investments, arrêté par la Dic et déféré au parquet

Le ressortissant marocain Adil Dbilij, ancien directeur général de « Peacock investiments », a été interpellé et déféré au parquet par la Division des investigations criminelle (Dic) pour "abus de confiance et détournement". Son arrestation fait suite à un déballage du chef-comptable lui-même écroué pour détournement de fonds puis libéré après six (6) mois de détention préventive.



Selon L’Observateur, c’est le chef-comptable qui a informé les actionnaires de la société que sur les 981 millions de F Cfa détournés par ses soins, il n’aurait reçu que 342 millions de F Cfa avant de remettre le reste à Adil Dbilij, malgré ses dénégations, ce dernier a été déféré hier.