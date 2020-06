Abus de confiance: le marabout Cheikh Tidiane Niass grugé par un de ses disciples

Les faits remontent à 2012. Serigne Cheikh Tidiane Omar Niass vit aux Usa. Il avait hypothéqué sa maison au pays de l’oncle Sam pour bénéficier d’un prêt auprès d’une banque américaine. Muni de cette somme, il part en Chine afin d’acheter des portes et fenêtres pour un immeuble en construction à Kaolack. En Chine, il rencontre dans son hôtel le prévenu Bamba Diallo, un disciple « Niasséne » et lui fait part de son ambition d’acheter du matériel pour son immeuble établi à Kaolack.



La partie civile lui montre un contrat qu’il avait contracté avec un Chinois pour que ce dernier lui livre le matériel dans un délai raisonnable. Bamba Diallo le conseille de rompre ce contrat et d’en établir un autre avec un entrepreneur chinois de on choix. Chose faite. Serigne Cheikh Tidiane Omar Niass lui verse séance tenante la somme de 2000 dollars au fournisseur. Le reste de la somme, il consent à le verser régulier jusqu’à puisement total des 58 000 dollars. Malheureusement pour la partie civile, un accident l’a cloué au lit durant trois longues années. Ce n’est qu’en 2018 qu’il a recommencé à procéder aux versements. Entre-temps, la banque auprès de laquelle il avait contracté un prêt aux Usa a voulu saisir son appartement. C’est ainsi qu’il contacte le prévenu pour qu’il lui rembourse la somme de 34 705 602 millions FCFA versée au fournisseur d’autant que ce dernier n’a toujours pas envoyé le matériel au Sénégal.



Bamba Diallo lui oppose un niet catégorique, arguant que la législation chinoise ne l’autorise pas. A la barre, le prévenu a servi comme alibi la Covid 19. « Il était convenu avec Serigne Cheikh Tidiane Omar Niass que le matériel lui sera livré au mois d’Août dernier. Malheureusement, il y a eu la Covid 19 et le fournisseur a dû fermer son entreprise pour rentrer dans son village. La partie civile n’a pas eu la patience d’attendre la fin de la maladie et la réouverture des frontières. Finalement, il voulait que tout son argent lui soit remboursé », s’est-il défendu. Il a en outre soutenu être rentré au Sénégal le 28 janvier dernier et que l’argent est déposé auprès du directeur de la société en Chine. selon Me Abdoulaye Tall de la partie civile, Cheikh Tidiane Niasse le marabout du prévenu, s’était rendu en Chine pour faire une commande de portes et fenêtres.



Ils se sont rencontrés dans l’hôtel et le prévenu a convaincu le marabout de résilier le premier contrat et qu’il va le mettre en contact avec un autre fournisseur. « Après plusieurs démarches, le fournisseur a dit à mon client que Bamba Diallo n’a versé que 18000 dollars sur 58000 dollars... La preuve que le fournisseur reconnaît la somme due est écrite à mains levées. En réalité, le fournisseur a résilié le contrat pour non-respect. Les avions et bateaux ne sont pas fermés. M. Niasse avait contracté un prêt dans une banque aux Usa et e son appartement était sous hypothèque (…) Les faits sont constants. Le préjudice est énorme. Mon client risque d’être expulsé de sa maison aux USA. Je sollicite qu’on lui allouer la somme de 50 millions FCfa pour toutes causes de préjudices subis. »



Le représentant du ministère public a requis six mois assortis du sursis. Me Sy de la défense croit que les deux parties sont liées. « Le prévenu a dit qu’il est son marabout (…) Le respect des engagements s’impose à toutes les parties. Or, la partie civile a eu un cas de force majeure pour cause d’accidents(...). depuis août 2019, le monde est confronté à la pandémie de la Covid 19. Cette procédure est prématurée car le prévenu n’a commis aucune faute pouvant le conduire en prison. Le prévenu a démontré qu’il a versé le montant au fournisseur. Je sollicite de le relaxer. Ce ne sera que justice » a-t-il plaidé. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 18 juin prochain.



Le Témoin