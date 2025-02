Accès à l’eau potable à Saint-Louis : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye lance des travaux d’infrastructures hydrauliques

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a lancé, jeudi dernier , des travaux hydrauliques majeurs dans le cadre des "48 heures de l’eau potable dans le Nord", visant à améliorer l’accès à l’eau à Mpal, Saint-Louis et Richard-Toll.



À Mpal, un château d’eau de 2000 m³ sera construit pour 2 milliards de FCFA, afin de résoudre durablement les pénuries, informe Le Quotidien. « Cette infrastructure permettra de régler définitivement les problèmes d’accès à l’eau potable dans la zone », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye. Ce dernier a souligné que « l’ouvrage sera un relais essentiel entre Ndiock Sall, Fass Ngom, Gandon et Gandiole. »



À Saint-Louis, le gouvernement reconstruira deux châteaux d’eau pour 2,9 milliards de FCFA, financés par la Sones. « Ces nouvelles infrastructures viendront remplacer les anciennes, devenues insuffisantes face à la croissance urbaine de la ville », a affirmé le ministre. Il a également annoncé la finalisation d’une deuxième usine à Khor (15 000 m³/j) et le renforcement du réseau de distribution, pour un coût total de 20 milliards de FCFA.



« Les retards constatés ont provoqué des pénuries, nécessitant un effort financier supplémentaire de 7 milliards de FCFA pour transférer de l’eau douce depuis Ndiock Sall vers Saint-Louis », a-t-il ajouté.



À Richard-Toll, une usine de traitement d’eau d’une capacité de 14 000 m³/j sera construite pour mieux desservir Rosso et les quartiers en expansion.



« Notre ambition est que tous les Sénégalais, en ville comme en milieu rural, aient accès à une eau potable en quantité, en qualité et à des coûts maîtrisables », a martelé Cheikh Tidiane Dièye.





Ces investissements s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à sécuriser l’approvisionnement en eau potable et à réduire les inégalités territoriales, souligne le journal.