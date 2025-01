Accès au logement : le ministre de l’Urbanisme annonce une bonne nouvelle

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana a annoncé ce mardi que le gouvernement sénégalais mettra prochainement en place une plateforme nationale d’accès au logement, pour permettre aux Sénégalais de s’informer de tous les programmes de logement développés sur les pôles territoires.



« Notre objectif, c’est de maîtriser les coûts de construction d’un logement et de le rendre plus accessible aux Sénégalais. Nous allons développer une plateforme nationale d’accès au logement, qui va permettre aux Sénégalais d’ici et d’ailleurs, de voir tous les programmes de logement que nous sommes en train de développer sur les pôles territoires », a indiqué M. Fofana au terme de la signature d’une convention de partenariat avec Shelter Afrique développement Bank, dans le cadre de la politique du gouvernement sénégalais en matière d’habitat.



Il a rappelé, rapporte l'Aps, que le président de la République a placé la question du logement au centre de son projet de développement endogène



« Normalement, le besoin croit de plus 20.000 demandes de logements par année et nous avons un déficit depuis 2013 qui était de 300.000 logements. C’est pour ça que les Sénégalais ont du mal à trouver un logement adapté à leurs revenus. Donc, notre objectif c’est de résorber un gap de 500.000 logements sur une période de 10 ans » a-t-il avancé.