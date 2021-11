Accident à Golf Sud: un homme tombe d'une moto tricycle et meurt

Ibrahima Chérif Barry a été victime d’un accident de la circulation dans le quartier de Golf sud (Guédiawaye). Le ressortissant guinéen se trouvait à bord d’une moto tricycle que conduisait son compatriote Ibrahima Khalidou Ba.



Les faits se sont déroulés samedi dernier vers 1 heure du matin. Les deux ressortissants guinéens roulaient dans le sens du rond-point Case-bi à destination de l’Unité 5 des Parcelles Assainies. Mais, une fois arrivés à hauteur de l’hôtel Mandela ils ont aperçu un camion roulant à vive allure dans leur direction, rapporte le journal « Les Échos ». C’est ainsi que, craignant pour leur vie, Kalidou Ba a engagé une manœuvre pour éviter le gros-porteur.



Un taxi qui déboulait brusquement d’une intersection s’est mis à travers le chemin du conducteur de la moto. Celui-ci, activant un freinage brusque, s’est retrouvé sur le bas-côté de la chaussée où il heurte violemment le trottoir. Son accompagnant Ibrahima Chérif Barry sera projeté en l’air et va atterrir avec violence sur l’asphalte. Il s’est fracassé le crâne et a commencé à se vider de son sang.



Témoins de la scène, les passants ont alerté les sapeurs-pompiers qui une fois sur place ont acheminé le blessé au centre hospitalier Idrissa Pouye ex Cto. Finalement, Ibrahima Chérif Barry a succombé à ses blessures pendant son évacuation. Informés de l’accident, les policiers du commissariat de Golf Sud ont adressé un réquisitoire à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour une autopsie.



De son côté, Kalidou Ba, le conducteur de la moto tricycle, a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide involontaire par accident de la circulation routière.