Accident à Hann Maristes: un conducteur saoule, percute des véhicules et prend la fuite

Le sieur Abdou D., qui conduisait sous l'emprise de l'alcool, a provoqué un accident à Hann Maristes. Il a percuté plusieurs véhicules stationnés. Après la collision, il a quitté les lieux en prenant la fuite. Mais la gendarmerie de Hann l'a appréhendé le lendemain. Jugé aux côtés de son ami Ibrahima S. T., le mis en cause a reconnu avoir conduit sans permis et en état d'ivresse.



Lors du procès, pour « défaut de maîtrise, défaut de permis, délit de fuite et destruction de biens », Abdou D. a plaidé coupable, s'excusant devant le tribunal. Il a été condamné à trois mois avec sursis et à une amende de 50 000 francs. Son ami Ibrahima S. T. a été relaxé, bien qu'ayant admis avoir consommé de l'alcool avant l'accident.



Les deux amis retrouvent leur liberté à la suite du jugement, renseigne Rewmi Quotidien.