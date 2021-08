Accident à Kaolack : le ministre Mansour Faye appelle au calme et promet que l’Etat fera le nécessaire

Face au drame survenu hier dimanche à Kaolack, le ministre des Infrastructures des Transports Terrestres et du Désenclavement demande « aux populations de rester calme » et rassure que l’Etat fera le nécessaire. Ces drames continus sur les routes n’ont pas laissé indiffèrent Mansour Faye.



Il a relevé qu’une enquête sera ouverte afin que les auteurs de ces actes ignobles soient appréhendés et traduits en justice. Le ministre a réitéré son appel à plus de prudence, de respect du Code de la route et à la dignité humaine.



Mansour Faye n’a pas manqué de présenter ses condoléances aux familles des victimes et au peuple sénégalais notamment la population de Kaolack. Il a aussi souhaité un prompt rétablissement aux blessés.