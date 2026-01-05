Accident à Louga : un mort et 45 blessés après le renversement d’un bus à Kelle Guèye

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi 5 janvier 2026 dans l’après-midi, au niveau du village de Kelle Guèye, dans le département de Louga (nord). Un bus s’est renversé, faisant 1 mort et 45 blessés dont 14 dans un état grave, selon la RFM.
Les victimes ont été acheminées à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers. La gendarmerie a ouvert une enquête, précise la même source.
